Trahison à Big Brother Célébrités: Valérie Roberts ne mâche pas ses mots

Comme le dit Serge Denoncourt, c’est plutôt rare, voire inédit, d’entendre un évincé de Big Brother Célébrités avec autant d’honnêteté sur la blessure que ça leur a faite. On adore ça de Valérie Roberts : honnête et franche. Et en toute transparence, si on avait vécu une telle trahison, on serait aussi blessés!