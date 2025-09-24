Patricia Paquin a reçu de terribles insultes de la part d'une détractrice sur Instagram.

Vous l'avez peut-être vu passer plus tôt cette semaine: l'animatrice et comédienne a réagi à la position de Donald Trump affirmant qu’il y avait un lien entre la prise de Tylenol (acétaminophène) et l’autisme.

Devant cette déclaration, Patricia Paquin a fait une story avec une bouteille du médicament dans la main. Bien consciente que ce lien est incohérent, elle a blagué en offrant sa candidature en tant que porte-parole de Tylenol: