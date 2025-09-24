Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Après sa sortie sur le Tylenol, Patricia Paquin reçoit un commentaire haineux et inacceptable

PAR :

Patricia Paquin a reçu de terribles insultes de la part d'une détractrice sur Instagram.

Vous l'avez peut-être vu passer plus tôt cette semaine: l'animatrice et comédienne a réagi à la position de Donald Trump affirmant qu’il y avait un lien entre la prise de Tylenol (acétaminophène) et l’autisme.

Devant cette déclaration, Patricia Paquin a fait une story avec une bouteille du médicament dans la main. Bien consciente que ce lien est incohérent, elle a blagué en offrant sa candidature en tant que porte-parole de Tylenol:

© Instagram de @patricia_paquin

Malheureusement, cette sortie teintée d'humour n'a pas fait rigoler tout le monde.

Une femme prénommée Audrey a envoyé un commentaire haineux totalement inacceptable à Patricia Paquin en message privé. Cette attaque violente visait la comédienne et sa famille. 

La star québécoise a choisi de partager ces insultes avec ses 126 000 abonnés, sans toutefois vouloir répondre directement à la détractrice:

© Patricia Paquin/Instagram

Pour en savoir plus sur l'histoire de Tylenol et la position du président Donald Trump, c'est par ici.

En terminant, sur le même thème, Pier-Luc Funk a récemment confié avoir été victime d'intimidation tout au long de son primaire. Une situation qui, malheureusement, est très commune chez les jeunes. Vous pouvez revoir ses confidences juste ici.

Vous aimerez aussi: 

En Vedette
PAR :