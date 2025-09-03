Véronique et les Fantastiques: Guylaine Guay fait monter la température en studio

Guylaine Guay a fait grimper la température en studio, offrant une scène très sensuelle à ses collègues de Véronique et les Fantastiques.

C’est lors de l’émission du retour de mardi que la comédienne et animatrice a effectivement levé son chandail devant ses collègues, leur «flashant» son buste en surprise.

Alors que Véronique Cloutier confiait aux auditeurs n’être pas du tout dans ce qu’elle a appelé la «sexualidad», Guylaine Guay a poursuivi en expliquant qu’elle, oui. S’en est suivi le moment qui a saisi ses collègues et les a fait rire un bon coup.