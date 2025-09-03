Passer au contenu principal
Véronique et les Fantastiques: Guylaine Guay fait monter la température en studio

© Véronique et les Fantastiques/Instagram

La fameuse recette de caramel de dattes

Dans un tout autre registre, Guylaine Guay a offert aux fans de l’émission sa recette convoitée de caramel de dattes, expliquant que ça demandait seulement quelques ingrédients simples.

Voici la marche à suivre.

Ingrédients:

  • 2 tasses de dattes
  • 1 canne de lait de coco
  • Un peu de vanille
  • Une pincée de sel

Marche à suivre:

  • Mettez vos dattes (dénoyautées) dans de l’eau bouillante et laissez tremper pendant 1h.
  • Égoutez les dattes et déposez-les dans un mélangeur
  • Ajoutez le lait de coco, la vanille et la pincée de sel
  • Mélangez jusqu’à l’obtention d’une texture onctueuse
© REDA/Getty Images

On ne sait jamais quand et comment ça dérapera lors de Véronique et les Fantastiques, mais on se doute qu’on n’est jamais loin d’une scène comme celle offerte par Guylaine Guay.

Quel bonheur de retrouver la gang de joyeux lurons pour terminer nos journées à Rouge!

