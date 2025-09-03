Véronique et les Fantastiques: Guylaine Guay fait monter la température en studio

Début du contenu principal.
Guylaine Guay a fait grimper la température en studio, offrant une scène très sensuelle à ses collègues de Véronique et les Fantastiques.
C’est lors de l’émission du retour de mardi que la comédienne et animatrice a effectivement levé son chandail devant ses collègues, leur «flashant» son buste en surprise.
Alors que Véronique Cloutier confiait aux auditeurs n’être pas du tout dans ce qu’elle a appelé la «sexualidad», Guylaine Guay a poursuivi en expliquant qu’elle, oui. S’en est suivi le moment qui a saisi ses collègues et les a fait rire un bon coup.
Dans un tout autre registre, Guylaine Guay a offert aux fans de l’émission sa recette convoitée de caramel de dattes, expliquant que ça demandait seulement quelques ingrédients simples.
Voici la marche à suivre.
On ne sait jamais quand et comment ça dérapera lors de Véronique et les Fantastiques, mais on se doute qu’on n’est jamais loin d’une scène comme celle offerte par Guylaine Guay.
Quel bonheur de retrouver la gang de joyeux lurons pour terminer nos journées à Rouge!
