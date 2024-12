Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 8 décembre!

20 H sur Noovo: GALA QUÉBEC CINÉMA

Le Gala Québec Cinéma est de retour pour souligner l’excellence cinématographique québécoise. Après nous avoir fait rire, pleurer et réfléchir, c’est maintenant l’occasion de récompenser nos acteurs(trices) et artisan(e)s des films de chez nous. Tous les plus grands noms du cinéma québécois se réunissent pour célébrer le temps d’une soirée.

C'est Phil Roy qui aura le mandat cette année d'animer la soirée! Ne manquez pas le gala sur Noovo et Noovo.ca dès 20h ce dimanche!

