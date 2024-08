Snoop Dogg aux JO: voici le montant que le rappeur recevrait chaque jour

Si vous suivez les Jeux qui se déroulent à Paris jusqu’au 11 août, vous avez certainement vu le légendaire Snoop Dogg assister à l’une ou l’autre des compétitions!

Le rappeur a effectivement été aperçu plus souvent qu’à son tour en train de regarder les athlètes qui se dépassent sur le terrain.



Voyez les images dans la vidéo en en-tête.



Il est donc certainement fan de sport, mais il est aussi payé par NBC pour assister aux événements en sol parisien et ainsi en faire la promotion chez les fans.



Et le montant qu’il empocherait n’est pas négligeable ! Selon le média The Spun, il rapporterait 500 000 $ par jour de présence, plus ses dépenses. Incroyable !



On va se le dire, on prendrait bien ce montant pour écouter les compétitions dans notre salon en mangeant des chips hein?