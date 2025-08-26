Ce personnage adoré du public sera de retour dans STAT

Début du contenu principal.
Hier marquait le coup d’envoi de la saison télévisuelle d’ICI Télé, et les adeptes de STAT ont eu droit à une toute nouvelle bande-annonce riche en émotions.
Les premières images de la prochaine saison ont permis de retrouver plusieurs visages familiers, mais laissent planer le doute sur l’avenir de certains personnages.
Avec la vague de démissions qui secoue l’hôpital St-Vincent, qui sera réellement de retour cette année? Quelques indices ont été révélés…
En visionnant la nouvelle bande-annonce, on apprend avec surprise que Marco (Anglesh Major) fera son retour à STAT.
Rappelons qu’il avait quitté l’urgence de St-Vincent pour un poste à l’hôpital universitaire. Dans l'extrait, on le voit brièvement, vêtu de son scrub, serrer chaleureusement Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay).
Pourrait-il venir prêter main-forte à ses anciens collègues, en pleine tourmente après l’attaque perpétrée par deux patientes?
Dans la bande-annonce, on comprend que Pascal St-Cyr (Normand D’Amour) reprend temporairement le poste de DSP, succédant à Laurent Lamy, grièvement blessé lors de l’attaque.
On entend également Raphaël St-Vincent (Antoine Bertrand) préciser qu’un seul blessé grave est déclaré… tout porte à croire qu’il s’agit de Lamy.
Pour obtenir les réponses à toutes nos questions, il faudra être au rendez-vous le 9 septembre à 20 h pour le grand retour de STAT.
Le site Showbizz a révélé qu’Évelyne Gélinas prêtera ses traits à la conjointe du DSP de St-Vincent.
Ce sera la première fois que la série nous permettra d’entrevoir la vie personnelle de Laurent Lamy.