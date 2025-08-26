Ce personnage adoré du public sera de retour dans STAT

Hier marquait le coup d’envoi de la saison télévisuelle d’ICI Télé, et les adeptes de STAT ont eu droit à une toute nouvelle bande-annonce riche en émotions.

Les premières images de la prochaine saison ont permis de retrouver plusieurs visages familiers, mais laissent planer le doute sur l’avenir de certains personnages.

Avec la vague de démissions qui secoue l’hôpital St-Vincent, qui sera réellement de retour cette année? Quelques indices ont été révélés…

Cliquez sur le bouton jouer pour voir la bande-annonce.