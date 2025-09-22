STAT: Voyez la réaction bouleversante de Daniel après la mort de Laurence Caron

Début du contenu principal.
Le plus récent épisode de STAT s’est conclu sur un moment bouleversant: la mort de Laurence Caron (Gabrielle Côté).
Après avoir donné naissance au petit Maurice, le personnage est décédé quelques jours plus tard, une scène qui a donné des frissons à de nombreux téléspectateurs.
Un peu plus tôt cette semaine, ICI TOU.TV a dévoilé un extrait de l’épisode qui sera diffusé demain soir à 20 h.
On y voit Daniel (Bruno Marcil) apprendre la mort de Laurence. Effondré, il réagit vivement, tandis qu’Éric Perron (Stéphane Rousseau), visiblement ébranlé lui aussi, tente de le réconforter.
«Répondez-moi TAB***K! Je comprend pas...»
Laurence et Daniel venaient tout juste d’accueillir un bébé très prématuré. Dans l’épisode de mardi dernier, c’est l’enfant qui avait eu quelques difficultés respiratoires, laissant croire au public que c’était lui qui serait en danger. Mais contre toute attente, c’est Laurence qui est décédée.
Désormais seul avec son nouveau-né, Daniel devra affronter l’épreuve la plus difficile de sa vie. Parviendra-t-il à prendre en charge son bébé sans elle?
Dans le teaser de l’épisode de mardi prochain, on découvre que le décès de Laurence Caron bouleversera profondément plusieurs personnages.
Pour découvrir la suite des événements, ne manquez pas STAT, diffusé les mardis à 20 h sur ICI TÉLÉ. Dès maintenant, il est possible de visionner le prochain épisode de la série en primeur sur l’Extra d’ICI Tou.tv.
