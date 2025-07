Anglesh Major de STAT dévoile sa nouvelle tête pour l'été

Amateur de longue date de tresses et de looks capillaires soignés, Anglesh a de nouveau fait confiance à l’équipe de l'Institut AGMM.ZR. Inc, situé à Terrebonne, pour son rafraîchissement stylé.

Sur les photos partagées sur les réseaux sociaux, on découvre une coiffure composée de tresses plaquées impeccablement symétriques.

Toujours impeccable, Anglesh prouve une fois de plus qu’il maîtrise l’art du style jusque dans les moindres détails!