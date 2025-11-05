Sylvie de L'amour est dans le pré est en amour et nous présente sa conjointe

Début du contenu principal.
Sylvie de L'amour est dans le pré, saison 13 avait une grande nouvelle à annoncer à ses abonnés sur Facebook: elle est en amour!
L'agricultrice que l'on a adoré suivre sur les ondes de Noovo plus tôt cette année est tombée amoureuse d'une dame prénommée elle aussi Sylvie. Elles habitent maintenant ensemble et sont même prêtes à décorer pour les Fêtes!
Dans une publication Facebook, Sylvie de L'amour est dans le pré affirme qu'elle a finalement trouvé la femme de sa vie. Elle en profite pour nous la présenter en images.
Voici le petit mot de la productrice laitière annonçant qu'elle a trouvé l'âme soeuer:
«Salut gang! Je voulais vous laisser savoir que j'ai rencontré la femme de ma vie! Bin oui, c'est bin vrai.... Une femme authentique, douce, vrai pas de chichi! Qui veut s'engager pis qui me prend comme je suis. Merci la vie... Je t'aime toi Sylvie Piché! XXX Ha oui, Bonne Fête mon coeur. XX»
Et voici les photos qui accompagnent la publication:
On souhaite énormément de bonheur à Sylvie et Sylvie dans leur nouvelle vie à deux!
Pour revoir le passage de l'agricultrice à L'amour est dans le pré, on vous invite à regarder tous les épisodes de la saison 13 en rafale gratuitement sur Noovo.ca.
Depuis près d’un an, un couple chouchou de L’amour est dans le pré gardait précieusement un heureux secret.
Chloé et Olivier ont surpris tout le monde en révélant... qu’ils ont accueilli une adorable petite fille! Ils sont donc devenus parents une fois de plus. Dans une photo partagée par Chloé, on apprend que la petite Brooke a récemment rejoint leur famille.
