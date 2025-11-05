Sylvie de L'amour est dans le pré est en amour et nous présente sa conjointe

Sylvie de L'amour est dans le pré, saison 13 avait une grande nouvelle à annoncer à ses abonnés sur Facebook: elle est en amour!

L'agricultrice que l'on a adoré suivre sur les ondes de Noovo plus tôt cette année est tombée amoureuse d'une dame prénommée elle aussi Sylvie. Elles habitent maintenant ensemble et sont même prêtes à décorer pour les Fêtes!

Dans une publication Facebook, Sylvie de L'amour est dans le pré affirme qu'elle a finalement trouvé la femme de sa vie. Elle en profite pour nous la présenter en images.