Sylvain Cossette et Andrée Watters dévoilent une vidéo de leur coin de paradis enneigé

C’est le cas de la demeure des Cossette-Watters située à Grand-Mère. C’est sur le compte Instagram de l’interprète de J’ai besoin que nous avons pu constater, à travers la fenêtre, le respectable niveau de neige qu’ils ont reçu. «On est rendus là» est ce que Sylvain Cossette avait à dire en constatant la noirceur qui se fait présente de plus en plus tôt ainsi que les nombreux flocons qui couvraient son terrain en n’oubliant pas la mention «chez nous c’est ski doo».

On a aussi pu voir une petite partie de l’intérieur de la maison partiellement illuminée et une Andrée Watters bien installée sur le sofa, saluant la caméra.

On peut dire que leur maison est sublime. Les grandes fenêtres et le foyer que l’on voit régulièrement sur leurs publications rendent l’endroit encore plus beau.

On souhaite un merveilleux hiver blanc aux Cossette-Watters!

Vous aimerez aussi: