Pier-Luc Funk frenche DEUX de ses invités, voyez les images!

Pier-Luc Funk a enflammé nos réseaux sociaux avec des extraits du prochain épisode d'On ramassera demain.

Dans cette émission, l'acteur et animateur convie des personnalités artistiques à un gros party où s'entremêlent l'humour, la musique et le plaisir. Et il semblerait que l'épisode de cette semaine soit assez chaud merci!

Dans un premier teaser vidéo, on voit Pier-Luc Funk échanger un baiser passionné avec Léa Roy, sa covedette de Tactik. Voici l'extrait montrant ce «french en cachette»: