STAT: une scène violente nous laisse imaginer le pire

ENFINNN!! On a les premières images de la nouvelle saison de STAT.

Dans la bande-annonce de 30 secondes, on sent déjà la tension et l'on sait que la nouvelle saison sera intense.

Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) dévoilera son cancer à ses amis et ça risque de créer toute une onde de choc.

Mais il y a une scène qui a retenu notre attention, on vous dévoile laquelle plus bas dans l'article.