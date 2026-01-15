Steph Carse révèle avoir vécu un deuil périnatal l’année dernière

Steph Carse s’est confié sur le deuil périnatal que sa conjointe Natasha et lui ont vécu l’an dernier, eux qui espèrent plus que tout devenir parents.

C’est lors de son passage à On va se le dire animé par Sébastien Diaz que le chanteur a effectivement abordé le sujet avec les invités, parlant de leurs difficultés à concevoir.

Steph Carse ne s’en cache pas: à 60 ans, il souhaite devenir papa, lui qui se sent prêt à plonger dans cette merveilleuse aventure avec la femme de sa vie avec qui tente d’avoir un enfant… depuis 8 ans.