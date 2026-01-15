Steph Carse révèle avoir vécu un deuil périnatal l’année dernière

Début du contenu principal.
Steph Carse s’est confié sur le deuil périnatal que sa conjointe Natasha et lui ont vécu l’an dernier, eux qui espèrent plus que tout devenir parents.
C’est lors de son passage à On va se le dire animé par Sébastien Diaz que le chanteur a effectivement abordé le sujet avec les invités, parlant de leurs difficultés à concevoir.
Steph Carse ne s’en cache pas: à 60 ans, il souhaite devenir papa, lui qui se sent prêt à plonger dans cette merveilleuse aventure avec la femme de sa vie avec qui tente d’avoir un enfant… depuis 8 ans.
En 2025 il a d’ailleurs confié avoir effleuré ce rêve, qui s’est transformé en épreuve d’une immense tristesse alors que sa douce et lui ont dû affronter la douleur de perdre le bébé en cours de grossesse.
«On a réalisé que ses tubes étaient bloqués. On a réalisé ça tard, et finalement on est tombés enceintes l’année dernière, mais finalement […] on l’a perdu.»
Écoutez l’extrait qui suit pour l’entendre sur le sujet, qu’il aborde vers la fin de la vidéo.
Lors de son entrevue, Steph Carse a aussi levé le voile sur une période de contrastes vertigineux dans sa vie, où la résilience a été son seul moteur.
Il y a confié sans filtres une réalité méconnue: lors de son arrivée à Nashville, alors qu'il cotoyait le jour les plus grands noms de l'industrie (dont le mari de la légendaire Donna Summer), il regagnait le soir l'habitacle de sa voiture, qui lui servait alors de demeure.
Entre les repas au Wendy's à 1$ et les séances de travail avec l'élite musicale, ce récit poignant qu’il détaille plus dans sa biographie Le rêve impossible publié à la fin de l’an dernier, témoigne de sa détermination de fer.