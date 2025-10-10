Félix-Antoine révèle avoir vécu le deuil périnatal avant bébé Lou

«Je ne me suis jamais approprié cette affaire-là, parce qu’on a perdu, dans cette grande aventure-là d’avoir des bébés, deux grossesses : un bébé et des jumeaux. Très dans le processus, et j’en parle pas parce que je suis dans un processus de grossesse pour autrui, c’est une femme porteuse, ce n’est pas ma blonde. Je suis un peu déconnecté de cette affaire-là. Je l’ai vécu, l’excitation d’avoir un test positif pis d’avoir la grosse déception que ce sera pas là, que ce sera pas ça.»

Félix-Antoine Tremblay a accueilli son fils Lou en juillet dernier.