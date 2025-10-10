Félix-Antoine révèle avoir vécu le deuil périnatal avant bébé Lou

Début du contenu principal.
L’équipe de La gang du matin de Rouge FM Montréal a eu une discussion profondément touchante autour de la nouvelle chanson de Marie-Mai, Combien de temps.
Marie-Josée Gauvin a ouvert le sujet en rappelant son histoire: elle a vécu le deuil de sa petite Charlotte, décédée à presque quatre mois, ainsi que plusieurs fausses couches.
Dans l’extrait publié sur les médias sociaux, Marie-Josée Gauvin a ouvert la porte aux confidences de Patrice Bélanger et Félix-Antoine Tremblay.
Ce dernier a confié avoir lui aussi vécu un deuil périnatal lors de l’arrivée de son petit Lou. Dans le cadre d’un processus de grossesse pour autrui, il a vécu à deux reprises l’excitation d’un test de grossesse positif, avant que la femme porteuse ne perde le bébé à quelques semaines de gestation.
«Je ne me suis jamais approprié cette affaire-là, parce qu’on a perdu, dans cette grande aventure-là d’avoir des bébés, deux grossesses : un bébé et des jumeaux. Très dans le processus, et j’en parle pas parce que je suis dans un processus de grossesse pour autrui, c’est une femme porteuse, ce n’est pas ma blonde. Je suis un peu déconnecté de cette affaire-là. Je l’ai vécu, l’excitation d’avoir un test positif pis d’avoir la grosse déception que ce sera pas là, que ce sera pas ça.»
Félix-Antoine Tremblay a accueilli son fils Lou en juillet dernier.