De sa maison en Floride, Steph Carse nous présente son chien

Début du contenu principal.
Steph Carse nous présente son chien dans une nouvelle vidéo partagée avec ses abonnés sur Facebook.
Sur les images, le chanteur entraîne l'adorable boule de poil à sauter d'un pouf à l'autre dans son salon. Le petit chien nommé Malish semble prendre un malin plaisir à suivre son célèbre maître et surtout, à déguster la gâterie qu'il lui offre lorsqu'il réussit son tour!
Voici la mignonne vidéo de Steph Carse et son chien:
«Rencontrez Malish. Je l’entraîne à sauter, il est comme un lapin», écrit le chanteur avec les images filmées au ralenti.
Le toutou tellement cute! On craque.
Rappelons que Steph Carse, qui est bien connu au Québec, habite aujourd'hui à Orlando en Floride. Le chanteur cohabite avec sa femme Nathasha et leur petit chien Malish.
Avec son récent passage à Chanteurs masqués, Steph Carse a effectué un retour sur scène.
La semaine dernière, nous avons appris qu'il se joindra au spectacle Noël une tradition en chanson, une production québécoise, pour le temps des Fêtes 2026.
Pour en savoir plus, c'est par ici.
L'auteur-compositeur-interprète Steph Carse a réservé une adorable surprise à ses fans juste à temps pour les Fêtes. Le chanteur, reconnu pour ses airs festifs, a partagé un extrait vidéo de Noël mettant en vedette nul autre que sa douce… et son chien!
Le chanteur a publié sur ses réseaux sociaux un moment cocasse et parfaitement orchestré, tiré de son vidéoclip pour Blue Christmas paru en 2022.