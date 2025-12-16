De sa maison en Floride, Steph Carse nous présente son chien

Steph Carse nous présente son chien dans une nouvelle vidéo partagée avec ses abonnés sur Facebook.

Sur les images, le chanteur entraîne l'adorable boule de poil à sauter d'un pouf à l'autre dans son salon. Le petit chien nommé Malish semble prendre un malin plaisir à suivre son célèbre maître et surtout, à déguster la gâterie qu'il lui offre lorsqu'il réussit son tour!

Voici la mignonne vidéo de Steph Carse et son chien: