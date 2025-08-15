Sophie Thibault nous fait voyager: «Retour aux sources de mon adolescence»

Début du contenu principal.
Sophie Thibault nous a fait voyager dans un souvenir bien personnel, nous ramenant à son adolescence avec une simple, mais magnifique photo d’un lac miroir.
Sur son compte Instagram qui regorge de ses clichés à couper le souffle, l’ancienne cheffe d’antenne désormais à la retraite nous a fait le bonheur de ce petit morceau de sa vie.
Sous la photo apaisante de l’eau, avec les montagnes en arrière-plan et la brume se dissipant à l’horizon, elle a fait un hommage à ce matin spécial.
Sophie Thibault a inscrit: «Une des plus belles matinées de cet été 2025. Retour aux sources de mon adolescence. Admirez cette nature unique, mettez du son… et prenez-vous pour un huard!»
La photo a été captée au lac Ouareau, à St-Donat. Que signifie cet endroit pour elle?
On lisait en 2018 dans le magazine La terre de chez nous que lorsqu’elle était jeune, les parents de Sophie Thibault y louaient un chalet chaque été, eux qui passaient la saison chaude à la campagne.
Il s’agissait donc pour la passionnée de photo d’un retour à un souvenir fort.
Rappelons que la cheffe d’antenne de TVA animait son dernier bulletin le 20 juin dernier après 37 ans de loyaux services.
De son propre aveu, elle souhaite profiter de ces années loin des projecteurs pour voyager et tourner son objectif de caméra sur la beauté du monde.
