Sophie Thibault nous fait voyager: «Retour aux sources de mon adolescence»

Sophie Thibault nous a fait voyager dans un souvenir bien personnel, nous ramenant à son adolescence avec une simple, mais magnifique photo d’un lac miroir.

Sur son compte Instagram qui regorge de ses clichés à couper le souffle, l’ancienne cheffe d’antenne désormais à la retraite nous a fait le bonheur de ce petit morceau de sa vie.

Sous la photo apaisante de l’eau, avec les montagnes en arrière-plan et la brume se dissipant à l’horizon, elle a fait un hommage à ce matin spécial.

Sophie Thibault a inscrit: «Une des plus belles matinées de cet été 2025. Retour aux sources de mon adolescence. Admirez cette nature unique, mettez du son… et prenez-vous pour un huard!»