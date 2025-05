Voyez la première photo officielle de Sophie Thibault et sa conjointe

«J’ai une obsession, ces temps-ci, avec les chiffres. Papa a pris sa retraite de Radio-Canada en 1985, après 35 ans de service. Je prends la mienne 40 ans plus tard, après 37 ans d’info au quotidien. Et je tombe là-dessus, à un mois de mon départ: son cadeau de retraite. Une satire en forme de caricature, signée par tous les grands de l’époque: Pierre Nadeau, Jean Ducharme, Michèle Tisseyre, Gérald Godin, Pierre Paquette... Papa, qui a vécu la construction de la Maison de Radio-Canada, de 1966 à 1973. Et la vie tourne et tourne… et une époque en remplace une autre, le temps de cligner des yeux. Merci de m’avoir inspirée, poussée vers mon destin. Tu me manques.»

C'est un hasard très touchant.

Nous souhaitons un bon dernier mois en ondes à Sophie Thibault et surtout, une excellente retraite!

