À l’aube de la retraite, Sophie Thibault parle avec tendresse de son amoureuse

Celle qui se décrit comme «multifonction» reconnaît qu’il lui faudra apprendre à ralentir. Mais elle ne le fera pas seule. Discrète sur sa vie privée, Sophie Thibault a tout de même évoqué sa relation avec Dominique Poirier, son amoureuse depuis 22 ans:

«Dominique [Poirier], qui est venue chanter pour moi à En direct de l’univers, on est ensemble depuis 22 ans. On a fait une mini-sortie, c’était naturel, on n’en a pas fait un plat, parce que si on est dans la normalité, pourquoi faire un coming out? Juste faire une sortie avec ma blonde sans que ce soit une déclaration et ce n’est pas un rendez-vous où on a envie de se cacher. Pour ce qui est du reste de l’entourage, j’ai des amis, une famille, c’est formidable.»

Pas question de disparaître des écrans pour autant. Avec ses 180 000 abonnés sur les réseaux sociaux, Sophie souhaite continuer à créer, mais autrement. Elle rêve de devenir productrice de contenu, en lien avec la nature, la faune, les oiseaux et la photographie.

«Si j’avais eu à choisir, j’aurais aimé être comme Charles Tisseyre et animer Découverte. J’aurais adoré ça.»

Et bientôt? Direction les îles Galápagos pour un premier grand voyage, un appareil photo à la main et l’esprit léger.

On lui souhaite tout le bonheur du monde!