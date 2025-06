Sophie Thibault révèle avoir failli abandonner le journalisme

«[J'étais] écœurée de travailler la fin de semaine et de ne plus avoir de vie.»

Sophie Thibault a alors pensé à retourner à l'université pour terminer ses études... en psychologie!

Après avoir réfléchi à son remaniement de carrière, la journaliste a appris que Simon Durivage quittait son poste de chef d’antenne du 22h à TVA, et elle a appliqué sans trop d'espoir. Eh bien, elle a eu le poste!

Avec sa grande écoute et son sens de l'analyse, on est certains qu'elle aurait fait une merveilleuse psychologue. On est toutefois bien heureux d'avoir pu la voir livrer l'actualité pendant des décennies à la télévision.