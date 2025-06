Revoyez le dernier message de Sophie Thibault à son public adoré

«Je vais quitter les projecteurs pour mettre la lumière sur mes sujets. La caméra s’éteint sur moi, mais je vais tourner la mienne sur la beauté du monde. Cette retraite en est une de l’info au quotidien, mais j’espère poursuivre avec vous les échanges sur mes réseaux sociaux. On va se concentrer sur la nature, l’environnement, la science, les oiseaux... Les oiseaux qui nous enseignent une chose essentielle: peu importe la hauteur d’où l’on part, on peut toujours s’élever», déclare Sophie Thibault avec éloquence.

Elle aura su inspirer et informer à sa manière pendant des décennies, et pour cela, on lui dit merci!

