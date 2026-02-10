Sophie Nélisse attire tous les regards dans un resto de Montréal, voici pourquoi

Début du contenu principal.
Sophie Nélisse a fait rayonner une célèbre boulangerie québécoise en créant un véritable engouement autour de St-Viateur Bagel.
Dans la série Heated Rivalry, son personnage Rose Landry porte un chandail de l’établissement, un détail qui n’est pas passé inaperçu. La comédienne s’est d’ailleurs rendue sur place pour rencontrer l’équipe, poser pour quelques photos et signer un chandail, fièrement vêtue des couleurs de la célèbre adresse montréalaise.
Dans la série, après avoir passé la nuit avec Shane Hollander, Rose se lève et apparaît brièvement à l’écran vêtue d’un t-shirt à l’effigie de St-Viateur Bagel. Il n’en fallait pas plus pour déclencher l’engouement des fans, nombreux à vouloir se procurer le chandail.
Dans un article de La Presse, le directeur marketing de l’entreprise, Benjamin Choquette, révèle d’ailleurs que les ventes de produits dérivés ont explosé au cours des dernières semaines.
Même si les ventes demeurent principalement concentrées au Québec et en Ontario, M. Choquette indique, toujours dans La Pressse, que quelques commandes ont également été expédiées en Europe, tandis qu’un certain engouement a aussi été observé du côté des États-Unis.
Rivalité passionnée (Heated Rivalry) suit l’histoire intense et secrète de Shane Hollander et Ilya Rozanov, deux joueurs étoiles de hockey rivaux sur la glace… mais irrésistiblement attirés l’un par l’autre en dehors de la patinoire.
Découvrez la série dès maintenant sur Crave.
