Sophie Nélisse attire tous les regards dans un resto de Montréal, voici pourquoi

Sophie Nélisse a fait rayonner une célèbre boulangerie québécoise en créant un véritable engouement autour de St-Viateur Bagel.

Dans la série Heated Rivalry, son personnage Rose Landry porte un chandail de l’établissement, un détail qui n’est pas passé inaperçu. La comédienne s’est d’ailleurs rendue sur place pour rencontrer l’équipe, poser pour quelques photos et signer un chandail, fièrement vêtue des couleurs de la célèbre adresse montréalaise.