L’indétectable: voici tout ce qu’il faut savoir sur cette série avec Sophie Nélisse

Le synopsis officiel de cette minisérie de 6 épisodes vous permettra de mieux comprendre ce qui vous attend:

Pour Stéphanie (Sophie Nélisse), 25 ans, la vie bascule le jour où une vidéo compromettante et humiliante de sa mère (Lynda Johnson) devient virale. Stéphanie est convaincue que cette vidéo, qui a anéantie la carrière politique de celle-ci et mis à mal son puissant clan familial, est fausse. Et ce malgré l'avis de tous les experts qui certifient son authenticité. Mais qui aurait fabriqué ce faux, et pourquoi? Alors que rien ne l’y prédispose, Stéphanie, qui n’a aucun talent pour le mensonge et qui n’est ni espionne, ni policière, se fait engager sous une fausse identité au sein d’une start-up qu’elle soupçonne d’avoir les capacités technologiques de créer des hypertrucages indétectables. Entraînée malgré elle dans un dangereux complot aux ramifications internationales, Stéphanie va découvrir que la vérité n’est pas là où elle l’attendait et que les parfaits mensonges se paient très chers.

La trame narrative de la dramatique sera portée par cette question: quand on ne peut plus croire ses yeux ou ses oreilles, à qui, ou à quoi, peut-on encore accorder sa confiance?

Voici les premières images de la série L'indétectable: