Voici qui remplacera Jean-Philippe Wauthier à Bonsoir Bonsoir!

Une décision accueillie avec bienveillance et professionnalisme par l’animatrice, qui a tenu à souligner le respect qu’elle porte à l’émission et à son animateur titulaire :

«C’est avec humilité que j’accepte d’assurer temporairement l’animation de Bonsoir bonsoir! pendant l’absence de Jean-Philippe. Je suis consciente de l’affection que le public porte à cette émission et à son animateur, et je ferai de mon mieux pour poursuivre le travail exceptionnel qu’il a accompli, tout en gardant l’esprit de l’émission. Je souhaite à Jean-Philippe un prompt rétablissement et lui envoie mes meilleures pensées.»