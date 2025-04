Yellowjackets: La vérité enfin révélée dans la finale de la saison 3

Dans l’épisode final diffusé vendredi sur Crave, on apprend que c’est elle qui avait tiré la carte de la Reine de Cœur... un tirage qui, comme on le sait maintenant, scelle le sort de celle qui doit être sacrifiée. Pourtant, ce n’est pas elle qui était censée mourir. Van et Tai avaient tenté de truquer le tirage pour que ce soit Hannah, la nouvelle, qui soit désignée. Mais Shauna, flairant le coup fourré, a changé de place dans le cercle… et Mari s’est retrouvée avec la carte de la mort!

Ce qui a troublé bien des spectateurs, c’est que dans la toute première scène de la série, la jeune fille qu’on voit fuir est pieds nus, vêtue seulement d’une nuisette. Or, Mari portait au départ des vêtements chauds et des bottes. Mais en fuyant, elle enlève couche après couche, jusqu’à se retrouver comme dans la scène du début, avec en prime le collier de Jackie autour du cou. Elle se coupe le pied en courant, puis chute accidentellement dans la fosse remplie de pieux. Et juste avant sa mort… elle croise Lottie. Coïncidence ou pas, on vous laisse juger... avec cette série, tout est possible!