Sophie Nélisse donne des détails sur sa relation avec son nouveau chum

Sophie a dévoilé qu'elle a rencontré son amoureux dans un bar et elle le décrit comme une personne bienveillante, loin du monde du milieu artistique, et ça lui apporte un «vent de fraîcheur»:

«Non, il n’est pas dans le milieu. Moi, ça me fait tellement du bien parce que c’est tellement rafraîchissant. C’est comme on parle d’autre chose quand je reviens à la maison.»

Elle a également souligné qu’il lui apporte un regard extérieur qui l’aide à garder les pieds sur terre : «Il y a tellement une perspective sur le milieu qui me fait du bien.»

