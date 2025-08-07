Le showbiz québécois est en mode tennis: voyez vos stars préférées au match

Début du contenu principal.
En ce moment, l’Omnium Banque Nationale bat son plein à Montréal, et plusieurs figures du showbiz québécois ont eu la chance d’assister à des matchs de tennis féminin.
Nombreux sont ceux qui ont pu voir le match historique disputé par Victoria Mboko, qui a réussi à se tailler une place en finale du tournoi.
Saskia Thuot et son fils ont profité de l’ambiance de l’Omnium. Karine Gonthier-Hyndman, Ariane Moffatt, Pierre-Yves Cardinal, ainsi que Marina Bastarache, la conjointe de Lou-Pascal Tremblay, étaient également présents pour assister aux différents matchs.
Anick Dumontet a elle aussi profité d’une soirée au tennis, arborant le look parfait pour assister à l’événement.
Elle en a également profité pour y aller en bonne compagnie, soit avec son amie Sandra Blanc, artiste maquilleuse bien connue dans le milieu télévisuel.
Pier-Luc Funk a également assisté au match de demi-finale de Vicky Mboko, accompagné de sa sœur Véronique. Il a d’ailleurs partagé quelques vidéos des coulisses de ce grand moment sur ses réseaux sociaux.
On peut s’attendre à voir plusieurs vedettes assister à la grande finale entre Victoria Mboko et Naomi Osaka, qui aura lieu un peu plus tard aujourd’hui.