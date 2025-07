Karine Gonthier-Hyndman jouera une sergente qui cache sa grossesse dans Antigang

En plus de Carolanne (Karine Gonthier-Hyndman), l'escouade Antigang sera dirigée par le lieutenant Christian Thibeault (Vincent Graton) et formée des enquêteurs Jean-François Bégin (Patrice Robitaille), Mathilde Lapierre (Catherine Trudeau), Philippe Parizeau (Irdens Exantus) et Tommy Nadeau (Fabien Cloutier).

On a bien hâte de découvrir ça à ICI Télé cet automne!