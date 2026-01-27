Sébastien Diaz était bien accompagné dans les coulisses de son émission

Début du contenu principal.
Sébastien Diaz était bien accompagné hier en fin de journée pour l’animation de l’émission On va se le dire: sa famille était présente dans les coulisses!
Ses filles, Liv et Bowie, et sa conjointe, Bianca Gervais ont regardé pour une rare fois l’émission en direct sur le plateau. Les Diaz-Gervais en ont aussi profité pour prendre quelques photos de ce rare moment ensemble au boulot de Sébastien.
Si vous vous demandez pourquoi toute la famille était présente, la réponse est assez courte: Liv et Bowie avaient une journée pédagogique à l’école!
On peut dire que les filles ont bien grandi et qu’elles étaient sûrement bien contentes d’accompagner leur papa à son travail.
Pour l’émission du 26 janvier, Sébastien a accueilli Alexandre Barrette, Louise Deschâtelets, MC Gilles et Katia Gagnon sur le plateau d’On va se le dire.
Ils ont notamment parlé de végétalisme, d’un dédommagement de 2000$ de la STM et de parcourir le Canada en vélo durant l’hiver avec Petit Donnie.
Au début de l’émission, ils ont aussi discuté de la publication de la couverture du prochain magazine Clin d'œil avec la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui est enceinte de son premier enfant, et de la tempête de neige à Toronto.
Rappelons que Sébastien Diaz anime cette émission depuis 2019. On va se le dire est un talk-show qui traite de l’actualité en compagnie d’invités durant la semaine.
Bianca Gervais nous touche droit au cœur dans un nouvel extrait vidéo.
La comédienne est l'invitée du balado Party pyjama cette semaine. Au cours de la discussion, elle est revenue sur ses troubles alimentaires.
Celle qui est guérie depuis près de 18 ans s'est souvenue de la façon dont son amoureux, Sébastien Diaz, avait découvert qu'elle faisait des crises d'hyperphagie boulimique.
