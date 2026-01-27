Sébastien Diaz était bien accompagné dans les coulisses de son émission

Pour l’émission du 26 janvier, Sébastien a accueilli Alexandre Barrette, Louise Deschâtelets, MC Gilles et Katia Gagnon sur le plateau d’On va se le dire.

Ils ont notamment parlé de végétalisme, d’un dédommagement de 2000$ de la STM et de parcourir le Canada en vélo durant l’hiver avec Petit Donnie.

Au début de l’émission, ils ont aussi discuté de la publication de la couverture du prochain magazine Clin d'œil avec la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui est enceinte de son premier enfant, et de la tempête de neige à Toronto.

Rappelons que Sébastien Diaz anime cette émission depuis 2019. On va se le dire est un talk-show qui traite de l’actualité en compagnie d’invités durant la semaine.