Bianca Gervais est plus musclée que jamais grâce à cette série télé

Pour bien interpréter un rôle à la télé, nos artistes préférés doivent parfois faire des changements de leur apparence physique afin de mieux incarner leur personnage.
Dernièrement, Bianca Gervais a été obligée de s’entraîner plus que jamais pour jouer son rôle de sergente dans la série Les Armes. Plus Bianca s’est entraînée, plus elle est devenue vraiment musclée.
Elle en a d’ailleurs fait mention à la radio lors de son passage à l’émission Véronique et les fantastiques sur les ondes de Rouge FM hier en fin de journée.
Voyez ce moment qui a été filmé et partagé sur Instagram:
«Faire de la radio, dire des niaiseries pis montrer ses nouvelles "pipes" pour Gabrielle Auclair dans Les Armes. Pour citer la grande dame Britney Spears "gonna work, bitch" si tu veux incarner une sergente», a écrit Bianca sous sa publication.
On peut donc dire que Bianca a vraiment travaillé fort pour interpréter son rôle dans la série et qu’elle était prête à tout pour son personnage.
Bianca n’est pas la seule à avoir eu un nouveau rôle dans cette saison des Armes: Patrick Labbé, Fred Eric Salvail, Macha Limonchik, Antoine Nicolas Ferland, Mattis Savard-Verhoeven et Thiéry Dubé ont aussi rejoint la distribution de la série pour la deuxième saison.
Bianca Gervais et Sébastien Diaz ont de quoi célébrer depuis les derniers jours: le couple a remporté des prix Gémeaux lors du dernier gala.
Ils ont gagné les prix de meilleure animation et de meilleure réalisation pour leur série documentaire En crisse.
Voici des photos touchantes du couple lors de cette soirée haute en émotions:
