Bianca Gervais est plus musclée que jamais grâce à cette série télé

Pour bien interpréter un rôle à la télé, nos artistes préférés doivent parfois faire des changements de leur apparence physique afin de mieux incarner leur personnage.

Dernièrement, Bianca Gervais a été obligée de s’entraîner plus que jamais pour jouer son rôle de sergente dans la série Les Armes. Plus Bianca s’est entraînée, plus elle est devenue vraiment musclée.

Elle en a d’ailleurs fait mention à la radio lors de son passage à l’émission Véronique et les fantastiques sur les ondes de Rouge FM hier en fin de journée.