Bianca Gervais dévoile sa première photo de couple avec Sébastien Diaz

Début du contenu principal.
Bianca Gervais a rendu un touchant hommage à son acolyte du quotidien, celui avec qui elle partage sa vie depuis 16 ans: Sébastien Diaz.
Dans une suite de photos souvenirs déposées sur Instagram, l’artiste aux multiples talents a fait faire un voyage dans le temps à ses abonnés, montrant où tout a commencé.
Voyez les images dans la vidéo en en-tête.
C’est pour souligner le 44e anniversaire de son amoureux que Bianca Gervais a tenu à revenir sur leurs débuts, immortalisés sur ce cliché, très 2009. C’est tellement cute, il s’agit de leur toute première photo de couple!
Elle a ensuite poursuivi en déposant plein de photos qui montrent clairement le temps qui a passé. Leurs styles qui, disons-le, ont beaucoup évolué depuis, sont de belles capsules temporelles.
* Pour voir les six autres photos souvenirs, rendez-vous dans la vidéo en top d'article.
Sous chacun des clichés, une petite phrase expliquant pourquoi elle se sent choyée de l’avoir à ses côtés dans les petits et grands moments.
On a particulièrement adoré ce voyage dans le temps qui est une façon tout à fait délicieuse de souligner ce nouveau tour du soleil de Sébastien Diaz.
Bianca Gervais et Sébastien Diaz font partie de nos couples chouchous du showbiz québécois qui même après 16 ans d’amour, semblent s’aimer comme au premier jour.
On se joint d’ailleurs à la talentueuse réalisatrice et comédienne pour souhaiter un joyeux anniversaire à l’animateur!