Bianca Gervais et Sébastien Diaz nous font rêver sous le soleil de Toscane

Bianca Gervais et Sébastien Diaz sont en Italie!
Les amoureux ont posé leurs valises à Pergine Valdarno en Toscane aujourdhui. Jusqu'à maintenant, ils semblent vivre un séjour idyllique!
Dans sa story Instagram, Sébastien Diaz a partagé quelques photos d'eux en train de profiter de la piscine ou de lire à l'ombre.
Bianca Gervais a ensuite publié l'un de ces clichés, où on la voit en train de danser en maillot rouge au bord de l'eau:
Les autres images montrent l'actrice installée sous un gazebo, puis en train de s'amuser dans la piscine creusée, ainsi que la lecture du moment de l'animateur d'On va se le dire:
«Lecture italienne: le journal de bord de Darren Aronofsky lors du tournage de PI (1998), son premier film. Une bombe du cinéma indépendant de la fin des années 90», ajoute Sébastien Diaz avec la dernière photo. Il admet ensuite que c'est l'une des oeuvres qui lui a donné envie de pratiquer son métier.
On leur souhaite des vacances merveilleuses en Toscane, et on vous suggère de les suivre sur Instagram pour voir toutes leurs superbes photos!
Au niveau professionnel, Bianca Gervais révélait la semaine dernière les premières images d'un projet secret!
Pour cette série télé, la talentueuse actrice fera à nouveau équipe avec son époux, Sébastien Diaz. Les tourtereaux sont complices dans la vie comme au travail depuis plusieurs années, et leur collaboration leur a permis de remporter plusieurs prix Gémeaux.
Cette fois-ci, il semblerait que le duo planche sur une série documentaire.
