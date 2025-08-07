Bianca Gervais et Sébastien Diaz nous font rêver sous le soleil de Toscane

Bianca Gervais et Sébastien Diaz sont en Italie!

Les amoureux ont posé leurs valises à Pergine Valdarno en Toscane aujourdhui. Jusqu'à maintenant, ils semblent vivre un séjour idyllique!

Dans sa story Instagram, Sébastien Diaz a partagé quelques photos d'eux en train de profiter de la piscine ou de lire à l'ombre.

Bianca Gervais a ensuite publié l'un de ces clichés, où on la voit en train de danser en maillot rouge au bord de l'eau: