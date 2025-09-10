Sarah-Jeanne Labrosse partage une magnifique photo des enfants réunis

La vie de famille avec 4 enfants est officiellement commencée pour Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin.

Quelques jours après son accouchement, Sarah-Jeanne a d’ailleurs partagé une photo montrant les enfants réunis ensemble en story sur son compte Instagram.

On peut voir Lawrence, Léo et Zoé (la fille de Marc-André née d’une union précédente) qui regardent le nouveau bébé dans une bassinette.

Lawrence et Léo sont tous les deux en train de manger une pointe de pizza, ce qui est à la fois mignon et cocasse.