Sarah-Jeanne Labrosse partage une magnifique photo des enfants réunis

La vie de famille avec 4 enfants est officiellement commencée pour Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin.
Quelques jours après son accouchement, Sarah-Jeanne a d’ailleurs partagé une photo montrant les enfants réunis ensemble en story sur son compte Instagram.
On peut voir Lawrence, Léo et Zoé (la fille de Marc-André née d’une union précédente) qui regardent le nouveau bébé dans une bassinette.
Lawrence et Léo sont tous les deux en train de manger une pointe de pizza, ce qui est à la fois mignon et cocasse.
Voyez la photo en question juste ici:
Ce n’est pas le seul moment avec toute la fratrie que Sarah-Jeanne a partagé en story depuis son accouchement: on a aussi pu les voir lors d’une visite à l’épicerie.
Lawrence, Léo et le nouveau bébé étaient tous assis dans le même panier d’épicerie. Il n’y avait presque plus de place pour mettre les aliments dans le panier!
On peut donc comprendre que la petite famille commence tranquillement à s’adapter à son nouveau quotidien avec un quatrième enfant.
On a appris une très belle nouvelle: Sarah-Jeanne Labrosse a accouché de son troisième enfant.
Celle qui est déjà la maman de Lawrence et Léo a fait l'annonce de l'arrivée de son troisième enfant dans une publication sur Instagram.
Ses abonné.e.s, ses collègues et ses proches ont rapidement commencé à la féliciter dans les commentaires sous sa touchante publication.
Sarah-Jeanne en a aussi profité pour faire un clin d'œil à Rihanna qui est aussi enceinte de son troisième enfant. Elle a simplement dit: «C’t’à ton tour @badgalriri».
