Rihanna annonce sa troisième grossesse juste avant le tapis rouge du Met Gala!

Rihanna a d’ailleurs toujours parlé ouvertement de son désir d’avoir une grande famille. Heureusement, l’amour, Rihanna l’a bel et bien trouvé avec A$AP Rocky! Après des années d’amitié et de collaborations musicales, le couple s’est formé officiellement en 2020. En mai 2021, le rappeur confiait à GQ que Rihanna était «la bonne». Et depuis, leur complicité ne cesse d’évoluer!

Lorsqu’elle a annoncé sa première grossesse en janvier 2022 avec une promenade hivernale à New York, puis sa deuxième pendant la mi-temps du Super Bowl en 2023, Rihanna a prouvé qu’elle savait comment marquer les esprits. Aujourd’hui, elle continue à le faire!

Avec ce troisième bébé en route, Rihanna et A$AP Rocky continuent d’agrandir leur belle petite famille et une chose est sûre... leur amour et leur complicité rayonnent plus fort que jamais!