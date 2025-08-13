Dans un magnifique deux pièces boho, Sarah-Jeanne Labrosse fait le point sur l’état de sa grossesse

Début du contenu principal.
Sarah-Jeanne Labrosse a raconté une anecdote qui nous a fait bien rire, rappelant une conversation qui a eu lieu entre Patrick Huard et elle avant les tournages de Bon cop, bad cop.
C’est dans une story déposée sur Instagram que la comédienne a effectivement raconté avoir discuté avec lui de sa grossesse, lui qui se demandait si ça allait paraître ou non, durant les tournages.
Écoutez-la dans la vidéo en en-tête.
Avec humour, elle a montré son magnifique ventre rebondi dans un ensemble deux-pièces boho rosé, riant un peu de la réponse qui s’impose.
En récente entrevue avec mon collègue Raphaël Roy, Sarah-Jeanne Labrosse s’est par ailleurs confiée sur le fait de jouer enceinte. Écoutez ce qu’elle avait à dire:
Pour voir la série Bon cop, bad cop sur Crave, il faudra être encore un peu patients puisqu’elle sera diffusée en 2026. On a très hâte!
Vous aimerez aussi: