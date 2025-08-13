Passer au contenu principal
Dans un magnifique deux pièces boho, Sarah-Jeanne Labrosse fait le point sur l’état de sa grossesse

PAR :

Avec humour, elle a montré son magnifique ventre rebondi dans un ensemble deux-pièces boho rosé, riant un peu de la réponse qui s’impose.

En récente entrevue avec mon collègue Raphaël Roy, Sarah-Jeanne Labrosse s’est par ailleurs confiée sur le fait de jouer enceinte. Écoutez ce qu’elle avait à dire:

Pour voir la série Bon cop, bad cop sur Crave, il faudra être encore un peu patients puisqu’elle sera diffusée en 2026. On a très hâte!

