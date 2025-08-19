Voici ce que fait Sarah-Jeanne Labrosse de ses vacances

Début du contenu principal.
Sarah-Jeanne Labrosse a annoncé être officiellement en congé, elle qui a dévoilé des images de ce qui l’a occupée lors de ses premiers moments loin des caméras.
Celle qui vient tout juste de terminer les tournages de la série Bon cop, bad cop et qui attend bientôt son 3e enfant semblait heureuse de profiter de sa maison.
Au menu: popote, moments en famille et on s’imagine du temps pour elle, bien mérité.
Il faut dire qu’à quelques semaines de son accouchement, c’est tout indiqué de préparer des victuailles pour le moment où arrivera le poupon.
On zieute particulièrement le mélange de graines de citrouilles, de baies de goji, d’amandes et de fruits séchés qui a l’air parfait pour survivre à une nuit blanche à s’occuper d’un bébé (clin d’œil à toutes les mamans qui l’ont vécu ou qui le vivent actuellement).
Rappelons que Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin attendent leur 3e coco dont ils gardent la surprise pour le sexe qui leur sera dévoilé à la naissance.
Cette petite vie s’ajoutera au clan composé de Lawrence, Léo et Zoé, née d’une relation précédente du comédien.
