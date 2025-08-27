Sarah-Jeanne Labrosse nous plonge dans les coulisses de Bon Cop Bad Cop

Début du contenu principal.
Sur Instagram, Sarah-Jeanne Labrosse a partagé un aperçu des coulisses du tournage de la série Bon Cop Bad Cop.
L’actrice y reprend son rôle de Gabrielle Bouchard, la fille de David Bouchard (Patrick Huard), près de 20 ans après la sortie du tout premier film en 2006.
Dans une série de courtes vidéos, Sarah-Jeanne nous plonge dans les coulisses de la série.
On y voit notamment une séquence amusante où Patrick Huard reçoit de l'air en plein visage. Elle partage aussi un moment avec Henry Czerny, ainsi qu’avec Joshua Odjick, qui incarne Joe, le chef de la police de Gesgapegiag.
Des images partagées il y a quelques semaines laissent croire que Gabrielle Bouchard pourrait suivre les traces de son père dans la série.
Sarah-Jeanne Labrosse a dévoilé quelques photos d’elle en costume, et certains détails sautent aux yeux: sur l’une, elle porte un badge de policière, et sur une autre, elle arbore des armes de poing attachées aux épaules, laissant supposer que son personnage évolue dans le monde policier.
La série sera disponible sur Crave en 2026.
