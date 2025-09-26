Sarah-Jeanne Labrosse aborde le choix des prénoms de ses enfants pour une rare fois

Début du contenu principal.
Sarah-Jeanne Labrosse a abordé un des seuls commentaires négatifs faits par certains de ses abonnés qui l’a atteinte, au point de se remettre en question.
Habituellement plutôt imperméable aux déboires des gens qui se permettent toutes sortes de libertés concernant sa vie, la comédienne a avoué qu’un sujet l’avait ébranlée: les commentaires sur les noms de ses enfants, Laurence et Léo.
C’est lors de son passage à l’émission Pour une fois dont l’intégralité sera diffusée ce samedi qu’elle s’est effectivement confié là-dessus à Geneviève Everell qui jouait le rôle d’intervieweuse pour l’occasion.
«Les commentaires non sollicités par contre qui m’ont atteinte, si je peux baisser mes gardes, c’est que les gens ont tellement détesté les noms de mes enfants… À un moment donné, j’ai eu une petite craque et ça commence à me déranger.
Au début je me disais "je m’en fous, c’est pas grave, c’est juste parce que nous on est dans l’œil du public, ça fait que les gens le savent donc ils se permettent de commenter alors que moi aussi, je me suis sûrement déjà passé des commentaires sur des prénoms, c’est normal".
Je le banalisais, mais à la longue, les gens se disaient que c’était peut-être méchant.
Je me suis mise à me demander si mes enfants allaient se faire niaiser… Il a fallu que je travaille sa confiance pour ne pas être trop atteinte.»
Il s’agissait là d’un extrait de son passage à l’émission Pour une fois la mettant en vedette et qui sera présentée samedi soir.
Pour l’occasion, Sarah-Jeanne Labrosse sera interviewée par Sarah-Maude Beauchesne, Geneviève Everell, Emmanuel Bilodeau et Alex Tagliani.