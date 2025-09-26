Sarah-Jeanne Labrosse aborde le choix des prénoms de ses enfants pour une rare fois

C’est lors de son passage à l’émission Pour une fois dont l’intégralité sera diffusée ce samedi qu’elle s’est effectivement confié là-dessus à Geneviève Everell qui jouait le rôle d’intervieweuse pour l’occasion.

«Les commentaires non sollicités par contre qui m’ont atteinte, si je peux baisser mes gardes, c’est que les gens ont tellement détesté les noms de mes enfants… À un moment donné, j’ai eu une petite craque et ça commence à me déranger.

Au début je me disais "je m’en fous, c’est pas grave, c’est juste parce que nous on est dans l’œil du public, ça fait que les gens le savent donc ils se permettent de commenter alors que moi aussi, je me suis sûrement déjà passé des commentaires sur des prénoms, c’est normal".

Je le banalisais, mais à la longue, les gens se disaient que c’était peut-être méchant.

Je me suis mise à me demander si mes enfants allaient se faire niaiser… Il a fallu que je travaille sa confiance pour ne pas être trop atteinte.»