La complicité de Marc-André Grondin et Sarah-Jeanne Labrosse irradie sur ces nouvelles images

La complicité de Marc-André Grondin et Sarah-Jeanne Labrosse est magnétique sur de nouvelles images du couples, captées en marge de leur apparition dans le prochain numéro du ELLE Québec.

Dans une vidéo mise en ligne par le réputé magazine, on a effectivement droit à des scènes dignes d’un court-métrage, mettant en vedette les amoureux et parents alors qu’ils accueilleront leur bébé dans quelques semaines à peine.

Sarah-Jeanne Labrosse est sublime dans des ensembles fashion qui mettent en vedette son beau ventre arrondi qui porte la vie.

Même son de cloche pour Marc-André Grondin dont le style simple, mais réfléchi cadre parfaitement dans l’extrait parsemé de clin d’œil à la parentalité.

