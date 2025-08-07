Bon Cop, Bad Cop: on a jasé grossesse et tournage avec Sarah-Jeanne Labrosse

Une production dans l'accueil de sa grossesse

Il faut dire que l’histoire de la série qui sera composée de six épisodes a dû être revue. À la base, Gabrielle, la fille de David Bouchard (Patrick Huard) ne devait pas être enceinte. Cependant, la populaire comédienne assure que celui qui écrit également la nouveauté s’est montré de bonne foi: «Pat a accueilli cette nouvelle-là de façon ouverte, féministe, moderne et tout ce que tu veux de positif.»

En revanche, Sarah-Jeanne est consciente de ce que ça implique pour toute l’équipe: «Ça prend des productions qui sont ouvertes [...] ils prennent un risque en me faisant tourner jusqu'à la fin de ma grossesse. Il pourrait arriver quelque chose, ça pourrait être compliqué, ça pourrait engendrer des coûts. Tout ça fait que ça prend quand même du courage, puis une part de prise de risque assumée de la part des productions.»

D’ailleurs, Patrick Huard a déjà une idée de projet avec son nouveau-né. Voyez la vidéo ci-dessous pour connaître ce qu’il a en tête!