Bon Cop, Bad Cop: on a jasé grossesse et tournage avec Sarah-Jeanne Labrosse

En pleine réalisation de la nouvelle série de Bon Cop, Bad Cop on a eu le privilège d’échanger avec celle qui reprendra son rôle de Gabrielle, Sarah-Jeanne Labrosse. Voyez en vidéo de quelle façon elle a réussi à concilier sa grossesse avec les tournages.
Il faut dire que l’histoire de la série qui sera composée de six épisodes a dû être revue. À la base, Gabrielle, la fille de David Bouchard (Patrick Huard) ne devait pas être enceinte. Cependant, la populaire comédienne assure que celui qui écrit également la nouveauté s’est montré de bonne foi: «Pat a accueilli cette nouvelle-là de façon ouverte, féministe, moderne et tout ce que tu veux de positif.»
En revanche, Sarah-Jeanne est consciente de ce que ça implique pour toute l’équipe: «Ça prend des productions qui sont ouvertes [...] ils prennent un risque en me faisant tourner jusqu'à la fin de ma grossesse. Il pourrait arriver quelque chose, ça pourrait être compliqué, ça pourrait engendrer des coûts. Tout ça fait que ça prend quand même du courage, puis une part de prise de risque assumée de la part des productions.»
D’ailleurs, Patrick Huard a déjà une idée de projet avec son nouveau-né. Voyez la vidéo ci-dessous pour connaître ce qu’il a en tête!
Il a fallu considéré le ventre de la mère pour que le tout soit crédible dans la série inspirée du populaire film. Comme l'histoire de la série se déroule sur deux semaines, mais qu'il faut deux mois et demi pour tourner, il fallait que la bedaine de son personnage reste de la même grosseur. L'équipe a donc produit une autre bedaine qu'elle devait porter par-dessus afin de conserver la même taille durant toute la durée des tournages.
Par ailleurs, s'il est commun dans les productions d’avoir recours à des doublures pour réaliser les grosses cascades, la comédienne mentionne que dans son cas, la présence de son double a été requise davantage, notamment lorsqu’elle devait courir: «Pendant la répétition, bin je ne le ferai pas, je vais juste le faire pendant la prise.» Comme la série est exigeante physiquement pour les comédiens, c’est une mesure de précaution supplémentaire qui sécurise la production et la comédienne.
Heureusement que la production a accepté la grossesse de Sarah-Jeanne, puisqu'il n'était pas question de camoufler son ventre: «Moi au nom de la femme, je trouve que c'est presque un devoir de normaliser. […] Je trouve ça important de montrer que ça se peut, puis qu'on est capable de tourner et qu'on a l'énergie pour tourner même si on est enceinte. Puis qu’on me voit dans tous mes corps, moi je trouve ça aussi normal. J'aurais voulu voir ça. […] C'est assez normal quand même pour les femmes d'avoir des enfants dans leur ventre. On vient tous d'un ventre, ça fait que moi je suis comme: ‘’Je ne vais pas le cacher d'aucune façon.’’» Regardez son point de vue inspirant dans la vidéo en tête.
La série Bon Cop, Bad Cop est prévue sur Crave en 2026.
