Salomé Corbo reprend son rôle de policière dans Unité 9, voyez la vidéo

Début du contenu principal.
Salomé Corbo, la première évincée de la saison à Big Brother Célébrités, nous fait rire aux éclats dans une nouvelle vidéo!
L'actrice a repris plusieurs de ses anciens personnages de fiction, et s'est imaginée ce qu'ils lui auraient dit lors de sa sortie de l'aventure.
Parmi ceux-ci, on compte Caroline Laplante, la fameuse policière d'Unité 9.
Salomé Corbo s'est également reglissée dans la peau de Déli Bacon (Ayoye) et Julianne (Mutants).
Voici l'hilarante vidéo de la première joueuse éliminée de la saison 6 de Big Brother Célébrités:
Dans la section des commentaires, les fans d'Unité 9 jubilent. Ils ont retrouvé avec le plus grand bonheur ce personnage mémorable de la série, qui s'est terminée en 2019.
Salomé Corbo est devenue la première candidate à partir de la sixième saison de Big Brother Célébrités.
À sa sortie de la maison, elle a dévoilé ce qui se passe en coulisses, dès le moment où la célébrité évincée franchit la porte du studio de Marie-Mai.
Dans un vlog, la comédienne dévoile comment se sont déroulées les heures suivant sa sortie de la maison de Big Brother Célébrités. Elle raconte d’abord avoir rencontré Sylvie, la nounou des évincés, qui a pris soin d’elle et l’a aidée à passer le temps autour de quelques parties de cartes.