Salomé Corbo reprend son rôle de policière dans Unité 9, voyez la vidéo

Salomé Corbo, la première évincée de la saison à Big Brother Célébrités, nous fait rire aux éclats dans une nouvelle vidéo!

L'actrice a repris plusieurs de ses anciens personnages de fiction, et s'est imaginée ce qu'ils lui auraient dit lors de sa sortie de l'aventure.

Parmi ceux-ci, on compte Caroline Laplante, la fameuse policière d'Unité 9.