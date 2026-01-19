Salomé Corbo de Big Brother revient sur l'attentat dont elle a été témoin

En paix avec son départ

«C'est un jeu», dit-elle dès le début de notre entrevue entièrement dans l’acceptation avec la décision de ses acolytes. Même si elle avoue avoir éprouvé certains moments de tristesse et de découragement dans la maison, l’artiste gardera un bon souvenir de son aventure.

En outre, la comédienne sait qu’on lui a montré la porte à cause du jeu et non par manque d’amour envers elle: «Je n’ai jamais senti, dans la maison, que les gens ne m'aimaient pas et qu'ils n’avaient pas le goût que je reste dans le party.» D’ailleurs, elle précise que plusieurs lui ont mentionné qu’ils allaient s’ennuyer de sa présence.