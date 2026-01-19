Salomé Corbo de Big Brother revient sur l'attentat dont elle a été témoin

Début du contenu principal.
La comédienne et participante à Big Brother Célébrités, Salomé Corbo pourra tristement se vanter d’être la première joueuse de la 6e saison à quitter la maison colorée. Complètement sereine avec son éviction, voyez ce qu’elle avait à dire, à la suite de son départ, dans la vidéo ci-dessous.
«C'est un jeu», dit-elle dès le début de notre entrevue entièrement dans l’acceptation avec la décision de ses acolytes. Même si elle avoue avoir éprouvé certains moments de tristesse et de découragement dans la maison, l’artiste gardera un bon souvenir de son aventure.
En outre, la comédienne sait qu’on lui a montré la porte à cause du jeu et non par manque d’amour envers elle: «Je n’ai jamais senti, dans la maison, que les gens ne m'aimaient pas et qu'ils n’avaient pas le goût que je reste dans le party.» D’ailleurs, elle précise que plusieurs lui ont mentionné qu’ils allaient s’ennuyer de sa présence.
Pendant notre échange, Salomé avance qu’il y a des choses plus éprouvantes comme épreuve que de perdre à Big Brother Célébrités. Elle se souvient: «Ça va être le 10ᵉ anniversaire de moi qui survis à un attentat terroriste dans l'aéroport de Zaventem, un attentat suicide terroriste qui a fait beaucoup de morts. Ça, ou perdre à Big Bro…Il y a des choses plus graves dans la vie», lance-t-elle avec émotion.
À l’aube de ses 50 ans, la joueuse de la LNI est fière d’avoir illustré les femmes de sa génération: «Ce n’est pas un âge qui est très représenté à la télé. Il y a des enjeux de représentativité à la télévision», affirme-t-elle. Néanmoins, elle est d’avis qu’elle a su montrer toute sa fougue, même aux plus jeunes participants de l’émission. C’est entre autres le cas avec l’Olympien Félix Dolci, âgé de 23 ans, qui lui a lancé des fleurs à la suite d’un challenge. Un moment qu’elle a trouvé «flatteur» et «valorisant».
Plus loin dans l’entretien, celle qui a marqué le public notamment dans l’émission Unité 9 explique qu’elle ne voulait pas sortir sa partenaire du bloc Citron Rose. Au début de la saison, la danseuse professionnelle avait exprimé à ses colocs qu’elle réalisait un grand rêve en participant à Big Brother Célébrités, puisqu’elle a toujours voulu faire de la télé. Ainsi, Salomé voulait lui laisser vivre son moment. Également, elle ajoute que c’est pour une question de valeurs: «Ça fait partie de mes valeurs, de mon combat à moi, la représentativité. Plus il y en aura, moins ce sera un enjeu parce que l'équité va être atteinte.», complète-t-elle. Écoutez l’entièreté de son intéressant point de vue dans la vidéo plus haut.
La 6e saison de Big Brother Célébrités se poursuit sur Noovo et sur Crave du lundi au jeudi à 19h30, puis les dimanches à 18h30.
Vous aimerez aussi: