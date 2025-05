Rupture pour Joël Vogt de Star Académie

Le 7 mai dernier, plusieurs visages connus étaient réunis à l’Espace Saint-Denis pour assister à la grande première du spectacle musical We Will Rock You, inspiré des chansons du groupe Queen.

Sur scène: Annie Villeneuve, Martin Rouette, Frédérique Cyr-Deschênes, Pierre-Olivier Grondin et plusieurs autres talents. Dans la salle, l’ambiance était à la fête… mais pour Joël Vogt, c’était aussi un moment un peu plus chargé d’émotion.

Depuis sa sortie de Star Académie, Joël - qu’on surnomme encore affectueusement «le cowboy» - vit un véritable tourbillon.