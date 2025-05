Une foule de vedettes sur le tapis rouge du spectacle We Will Rock You

Pierre-Olivier Grondin campe Galileo, le héros rebelle, tandis que Frédérique Cyr-Deschênes incarne une Scaramouche fougueuse et électrique. La toujours impressionnante Annie Villeneuve, dans le rôle de Killer Queen, impose sa voix et son charisme avec brio. On retrouve aussi Patrick Olafson (Khashoggi), Benoît Finley (Ozzy), Laurence Champagne (AXL) et Martin Rouette (Brit), accompagnés d’un ensemble de neuf artistes polyvalents, chanteurs, danseurs et comédiens: Alexandre Iannuzzi, Elisabeth Gauthier Pelletier, Kathline Gréco, Elizabeth Lauzon, Chloé McNeil, Stéphanie Paquet, Mathieu-Philippe Perras, Raiko Portuondo et Alex Simpson.

Au rythme de 25 grands classiques de Queen - dont les inoubliables Somebody to Love, Under Pressure, Another One Bites the Dust, We Are the Champions, Don’t Stop Me Now et l’incontournable Bohemian Rhapsody - le spectacle enchaîne les tableaux visuellement puissants. Entre projections spectaculaires, jeux de lumière et costumes impressionnants, l’univers scénique bascule entre le monde froid et contrôlé de la Corporation et celui, plus organique et libre, des rebelles.