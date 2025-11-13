Après 4 mois d'amour, Martin Larocque et Amélie Grenier se sont séparés

Dans une entrevue accordée au magazine 7 Jours, Amélie Grenier a confié que la rupture n’était pas son choix et que le choc a été difficile à absorber.

«Ce n’est pas ma décision, même que je n’ai rien vu venir. Le tout s’est terminé en l’espace de quatre jours, et moi-même je ne comprends pas trop ce qui est arrivé. Nous étions sur un si beau nuage de bonheur qui s’est transformé en nuage gris.»

Elle précise toutefois au journaliste Patrick Delisle-Crevier qu’elle se porte beaucoup mieux aujourd’hui: « Ç'a été un deuil sur le coup, mais aujourd’hui, je vais très bien et je ne suis pas désillusionnée par l’amour. C’est mon leitmotiv dans la vie et je continue de croire au prince charmant. Je suis amour.»