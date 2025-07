Martin Larocque et Amélie Grenier: un coup de foudre inattendu!

« On est en amour », a lancé avec un grand sourire Amélie au magazine 7 Jours, qu’on pourra retrouver dans la série STAT à l’automne. « On s’est rencontrés durant les répétitions de Si Dieu le veut, et ça a tout de suite cliqué. Depuis, on est inséparables. J’ai même présenté Martin à ma famille, et il a fait l’unanimité. »

À ses côtés, Martin Larocque ne cachait pas non plus son bonheur: « Disons que la magie a opéré entre nous deux et que l’amour s’est installé, a-t-il dit. Il y a des choses qui ne s’expliquent pas et qui arrivent tout naturellement. Pour nous deux, ç’a été ça. On est bien ensemble, rien n’est forcé. Nous souhaitons longue vie à cette nouvelle union qui nous rend si heureux. On a beaucoup de plaisir à jouer ensemble sur scène. Vive l’amour! »