La politicienne Ruba Ghazal fait de rares confidences sur sa vie amoureuse

Ruba Ghazal a fait de rares confidences sur son amoureux, cette semaine au balado Datestable.
La porte-parole de Québec solidaire partage sa vie avec un comédien bien connu: Hubert Proulx.
Les tourtereaux sont ensemble depuis bientôt 5 ans. Nous les avons croisés à quelques reprises sur les tapis rouges, mais ils restent habituellement assez discrets sur leur vie amoureuse.
Cette fois-ci, Ruba Ghazal a fait une exception.
La politicienne s'est confiée sur la conciliation entre leurs deux mondes et sur les défis qui viennent avec le fait d'être porte-parole d'un parti politique. Voici ce qu'elle a confié au micro du podcast Datestable:
«C'est sur que c'est difficile sur la vie de couple, d'être en politique, puis d'être aussi porte-parole de Québec solidaire. Je suis la seule femme à la tête d'un parti politique au Québec en 2026! [...] Donc c'est sûr que, déjà j'étais très occupée, et là c'est quelques coches de plus. Ça, c'est comme plus difficile. C'est important de se parler et de trouver des moments pour être ensemble. D'aménager du temps pour le couple. Mais oui, il est avec moi, et il est fier de ce que je fais!»
Vous pouvez écouter ses confidences dans l'extrait vidéo ci-dessous:
Lors de son passage à l’émission, Ça finit bien la semaine, Hubert Proulx a raconté comment leur histoire d'amour a commencé. Ce n’est pas du tout ce à quoi on s’attendrait!
C’est au cours d’un voyage à Ottawa avec son fils qu’Hubert a fait les premiers pas auprès de sa douce.
C’était en pleine pandémie, et il était impossible de voyager. Le comédien a donc décidé de s’y rendre seul avec son fils, Viktor.