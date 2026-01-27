La politicienne Ruba Ghazal fait de rares confidences sur sa vie amoureuse

Ruba Ghazal a fait de rares confidences sur son amoureux, cette semaine au balado Datestable.

La porte-parole de Québec solidaire partage sa vie avec un comédien bien connu: Hubert Proulx.

Les tourtereaux sont ensemble depuis bientôt 5 ans. Nous les avons croisés à quelques reprises sur les tapis rouges, mais ils restent habituellement assez discrets sur leur vie amoureuse.