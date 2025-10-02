Florence Longpré et Thomas Ngijol jasent de poutine en entrevue à la télé française

Début du contenu principal.
Ah, la poutine!
C’est sans doute le plat le plus typiquement québécois qu’on recommande aux Français lorsqu’ils viennent découvrir le Québec.
Pourtant, Thomas Ngijol, qui incarne Mortimer dans la touchante série Empathie, a avoué ne pas avoir goûté à la poutine durant ses trois mois passés ici.
La chaîne française Canal+ a dévoilé une entrevue avec l’acteur Thomas Ngijol et sa co-vedette Florence Longpré.
Le duo a abordé le sujet incontournable de la poutine. Thomas a admis ne pas être un grand adepte du mélange frites, sauce brune et fromage en grains:
«Enfin, je mange ça, je dors pas, j'ai mal au ventre, je vomis. Et puis, il faisait chaud, on a été tourné en été.»
De son côté, Florence a tenu à rappeler que, chez nous, la poutine n’a pas de saison: «C’est costaud, mais c’est bon. Ce n’est pas une question de saison, il y a plein de gens qui mangent de la poutine en été.»
Un peu plus loin dans l’extrait, on découvre que Thomas n’a pas vraiment profité de la gastronomie montréalaise. Selon les confidences de Florence, son collègue aurait mangé dans le même restaurant asiatique durant les trois mois de tournage au Québec.
Empathie est présentement diffusée en France sur CANAL+. À la fin de la première saison, Crave a confirmé qu’une deuxième saison de la populaire série verrait le jour.
Les dix premiers épisodes sont déjà disponibles sur la plateforme.
