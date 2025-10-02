Florence Longpré et Thomas Ngijol jasent de poutine en entrevue à la télé française

La chaîne française Canal+ a dévoilé une entrevue avec l’acteur Thomas Ngijol et sa co-vedette Florence Longpré.

Le duo a abordé le sujet incontournable de la poutine. Thomas a admis ne pas être un grand adepte du mélange frites, sauce brune et fromage en grains:

«Enfin, je mange ça, je dors pas, j'ai mal au ventre, je vomis. Et puis, il faisait chaud, on a été tourné en été.»

De son côté, Florence a tenu à rappeler que, chez nous, la poutine n’a pas de saison: «C’est costaud, mais c’est bon. Ce n’est pas une question de saison, il y a plein de gens qui mangent de la poutine en été.»

