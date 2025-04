Janette: Découvrez toutes les vedettes sur le tapis rouge de la pièce!

La pièce Janette est à l’affiche au Théâtre Duceppe, à Montréal, du 9 avril au 17 mai. Dès ce jeudi 17 avril 2025 à 10 h, de nouvelles représentations s’ajoutent à la programmation : le 10 mai à 20 h, le 14 mai à 19 h 30, ainsi que les 15 et 17 mai à 20 h.

Une tournée dans trois grandes salles du Québec est également au programme: la Salle Odyssée à Gatineau les 12 et 13 juin, le Théâtre C à Chicoutimi le 21 juin (à 15 h et 20 h), puis la Salle Albert-Rousseau à Québec les 26, 27, 28 et 29 juin 2025.

Pour des billets pour Janette, c'est par ici!

