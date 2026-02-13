Roxane Bruneau et Michael Bublé: la chanson tant attendue est enfin dévoilée

Début du contenu principal.
Qui dit vendredi 13 février, dit aussi journée remplie de superstitions… et jour de lancement de la nouvelle chanson de Roxane Bruneau et Michael Bublé!
Le duo inattendu a officiellement dévoilé leur nouvelle chanson intitulée Home sur toutes les plateformes d’écoute.
On peut étonnamment entendre Michael chanter en français dès les premières secondes de la chanson. Home est à la fois interprétée en français et en anglais par les deux artistes.
Écoutez la chanson Home de Roxane Bruneau et Michael Bublé juste ici:
Rappelons que Roxane est derrière cette version réinventée de la chanson Home avec des paroles en français. C’est lors du gala des prix Juno 2025 que la chanteuse a présenté pour la première fois cette version à Michael.
Ce dernier semble vraiment avoir aimé la version proposée par Roxane de sa chanson qui a originalement été sortie en anglais dans son album It’s Time en 2005.
Revoyez la performance de Roxane et Michael pendant le gala:
«Michael est un artiste et un humain exceptionnel. Dès le lendemain du gala — je n’en croyais pas mes yeux! —, il m’a écrit pour me dire qu’il avait adoré travailler avec moi et qu’il souhaiterait qu’on remette ça… Y’allait pas me le dire deux fois!», a mentionné Roxane Bruneau dans un communiqué avant la sortie officielle de la chanson.
Michael Bublé avait aussi des bons mots pour Roxane: «Quand tu partages la scène avec quelqu’un comme Roxane, ça te rappelle pourquoi tu es tombé amoureux de la musique.»
On peut dire que le duo nous inspire vraiment à réaliser nos rêves et à sortir des sentiers battus!
Cliquez ici pour entendre ou téléchager la nouvelle version de la chanson Home.
