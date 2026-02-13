Roxane Bruneau et Michael Bublé: la chanson tant attendue est enfin dévoilée

Qui dit vendredi 13 février, dit aussi journée remplie de superstitions… et jour de lancement de la nouvelle chanson de Roxane Bruneau et Michael Bublé!

Le duo inattendu a officiellement dévoilé leur nouvelle chanson intitulée Home sur toutes les plateformes d’écoute.

On peut étonnamment entendre Michael chanter en français dès les premières secondes de la chanson. Home est à la fois interprétée en français et en anglais par les deux artistes.