Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Roxane Bruneau et Michael Bublé: la chanson tant attendue est enfin dévoilée

PAR :

Qui dit vendredi 13 février, dit aussi journée remplie de superstitions… et jour de lancement de la nouvelle chanson de Roxane Bruneau et Michael Bublé!

Le duo inattendu a officiellement dévoilé leur nouvelle chanson intitulée Home sur toutes les plateformes d’écoute. 

On peut étonnamment entendre Michael chanter en français dès les premières secondes de la chanson. Home est à la fois interprétée en français et en anglais par les deux artistes. 

Écoutez la chanson Home de Roxane Bruneau et Michael Bublé juste ici:

Rappelons que Roxane est derrière cette version réinventée de la chanson Home avec des paroles en français. C’est lors du gala des prix Juno 2025 que la chanteuse a présenté pour la première fois cette version à Michael. 

Ce dernier semble vraiment avoir aimé la version proposée par Roxane de sa chanson qui a originalement été sortie en anglais dans son album It’s Time en 2005. 

Revoyez la performance de Roxane et Michael pendant le gala: 

«Michael est un artiste et un humain exceptionnel. Dès le lendemain du gala — je n’en croyais pas mes yeux! —, il m’a écrit pour me dire qu’il avait adoré travailler avec moi et qu’il souhaiterait qu’on remette ça… Y’allait pas me le dire deux fois!», a mentionné Roxane Bruneau dans un communiqué avant la sortie officielle de la chanson. 

Michael Bublé avait aussi des bons mots pour Roxane: «Quand tu partages la scène avec quelqu’un comme Roxane, ça te rappelle pourquoi tu es tombé amoureux de la musique.»

On peut dire que le duo nous inspire vraiment à réaliser nos rêves et à sortir des sentiers battus! 

Cliquez ici pour entendre ou téléchager la nouvelle version de la chanson Home.

Vous aimerez aussi:

Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse

Marie-Soleil
PAR :