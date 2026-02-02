Michael Bublé avait un message pour Roxane Bruneau

Le chanteur a d’ailleurs tenu à souligner l’authenticité et la sincérité de Roxane:

«Quand tu partages la scène avec quelqu’un comme Roxane, ça te rappelle pourquoi tu es tombé amoureux de la musique.»

Le duo avait déjà eu l’occasion de partager la scène lors de l’édition 2025 du gala des Prix Juno. À ce moment, la chanteuse avait interprété une version traduite de la chanson Home de Michael Bublé, un numéro qui avait rapidement fait le tour du web.

Voyez la performance dans la vidéo ci-dessous :