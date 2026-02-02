Michael Bublé avait un message pour Roxane Bruneau

Début du contenu principal.
Michael Bublé et Roxane Bruneau lancent un duo pour le moins inattendu sur la chanson Home, de Bublé.
Dans un communiqué de presse, les deux artistes annoncent la sortie d’une chanson le 13 février prochain, et Michael Bublé en a profité pour adresser un message bien spécial à la chanteuse.
Le chanteur a d’ailleurs tenu à souligner l’authenticité et la sincérité de Roxane:
«Quand tu partages la scène avec quelqu’un comme Roxane, ça te rappelle pourquoi tu es tombé amoureux de la musique.»
Le duo avait déjà eu l’occasion de partager la scène lors de l’édition 2025 du gala des Prix Juno. À ce moment, la chanteuse avait interprété une version traduite de la chanson Home de Michael Bublé, un numéro qui avait rapidement fait le tour du web.
Voyez la performance dans la vidéo ci-dessous :
Dans le même communiqué de presse annonçant l’arrivée imminente de la chanson sur les plateformes de téléchargement, Roxane Bruneau n’avait que de bons mots pour Michael Bublé. Elle raconte que, dès le lendemain du gala, il lui a écrit pour lui dire à quel point il avait apprécié collaborer avec elle.
«Michael est un artiste et un humain exceptionnel. Dès le lendemain du gala — je n’en croyais pas mes yeux! —, il m’a écrit pour me dire qu’il avait adoré travailler avec moi et qu’il souhaiterait qu’on remette ça… Y’allait pas me le dire deux fois!»
La chanson du duo sera disponible dès le 13 février sur toutes les plateformes de téléchargement.
